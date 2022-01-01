Россияне с 1 января смогут получить цифровой полис ОМС Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 января 2022 года в России граждане смогут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Он будет представлен для пользования в виде штрих-кода, соответствующие поправки в закон об ОМС вступили в силу.

- У граждан появится возможность получить полис в виде штрихкода. Для получения... достаточно предоставить документ удостоверяющий личность или штрих-код, данные о пациенте будут находится в едином реестре застрахованных лиц, - рассказал РИА Новости руководитель рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александр Трошин.

Напомним, полис ОМС - это документ, который нужен гражданам для прикрепления к определенной поликлинике, женской консультации и получения бесплатной медпомощи в больницах. Сейчас в стране полисы доступны в виде пластиковой карточки в бело-сине-голубых тонах. На обратной стороне указан контактный телефон регионального фонда обязательного медицинского страхования, ФИО владельца, пол, дата рождения.