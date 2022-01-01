Россиян обязали платить налог с доходов от вкладов свыше одного миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В России вступают в силу новые налоговые платежи. Теперь с 1 января 2022 года гражданам страны придется платить с процентов по вкладам, превышающим один миллион рублей, налог в размере 13%.

В 2020 году президент России Владимир Путин объявил, что в РФ вводят новый налог на вклады для физических лиц. При этом президент подчеркнул, что он будет начисляться лишь с процентов.

Если у человека на вкладе в банке лежит сумма меньше миллиона, то беспокоиться не стоит. Платить налог нужно будет только богатым. Формула для расчета довольно простая. В ней всего два значения: миллион рублей и ключевая ставка Центробанка. С их помощью налоговая будет производить расчёты суммы дохода, которая не будет облагаться налогом.