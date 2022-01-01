Foreign Policy составил список "пороховых бочек" планеты, где может вспыхнуть война в 2022 году Фото: REUTERS

Эксперты американского журнала Foreign Policy составили список "пороховых бочек" планеты, где, как предполагается, есть риски возникновения вооруженного конфликт в 2022 году.

Так, в перечень вошла Эфиопия. Причиной этому стали столкновений между представителями федерального правительства и силами "Народного фронта освобождения Тыграя". Потенциальные войны в Африке могут быть спровоцированы и различными радикальными исламистскими движениями на континенте, отмечают авторы публикации.

Также в статье говорится, что случайный инцидент с военными самолетами США и Китая в районе Тайваня или в Южно-Китайском море тоже рискует стать отправной точкой большой войны. Обосновывается это ростом напряжения между указанными странами.

Авторы материала не исключают возможность провала переговоров по ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном. Иран продолжит обогащать уран и получит возможность создать мощное оружие массового поражения, тогда Штатам и Израилю придется нанести авиаудары по территории страны, чтобы ослабить ядерный потенциал Тегерана, прогнозируют обозреватели.