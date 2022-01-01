В России повысят возраст для покупки оружия с 18 лет до 21 года Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2022 году в России вступят в силу изменения в законе № 150-ФЗ "Об оружии". Поправки, регулирующие ряд правовых аспектов, должны вступить в силу 29 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документе говорится, что минимальный возраст, при котором россиянам позволяется владеть рядом видов оружия, повысят с 18 до 21 года.

- Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ... имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в госвоенизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, - говорится в документе.

Кроме этого, в законе предусмотрен вводит дополнительных оснований для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. Это касается тех граждан, которые умеют двумя и более погашенные судимости.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального возраста приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года.