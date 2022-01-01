В России с 1 января 2022 года страховые пенсии проиндексируют на 5,9 процента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9%. Теперь в среднем они вырастут до 18 521 рубля.

Эта мера затронет 30,78 миллиона граждан страны.

По закону, с 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. С 1 января 2023 года пенсии будут проиденксированы на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%.

Индексация пенсий неработающих пенсионеров применяется для того, чтобы страховые пенсии росли быстрее, чем уровень инфляции в стране. Жесткое требование индексации пенсий не ниже уровня фактической инфляции закреплено в российском пенсионном законодательстве.

С 2015 года инфляция в РФ составила 46%, а страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 55%. Отсюда следует, что темп роста пенсий превысил инфляцию на 9 процентных пунктов.