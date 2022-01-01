Что произошло в ночь на 1 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к гражданам страны рассказал о своей главной цели. По его словам, важным для него является завершение войны в Донбассе. Он также признался, что надеется, что 2022 год будет лучше прошлого.

Мир встретил 2022 год. Российский президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым годом. В наступившем году глава государства пожелал россиянам здоровья и любви, которая вдохновляла бы их на достижения. В своей речи президент РФ также отметил, что 2021 году страна столкнулась с колоссальными вызовами, в числе которых пандемия коронавируса. Путин заявил, что главная заслуга в успешной борьбе с ней принадлежит именно гражданам России, которым удалось объединиться перед лицом новых вызовов.

В России с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения вырастет до 12 654 рублей.

Нелегально работающих мигрантов с 1 января 2022 года могут быть выдворять из РФ, а их работодателям будет грозить штраф. За нарушение закон придется заплатить сумму до 800 тысяч рублей за каждого нелегала.

В России в январе 2022 года вступает в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Теперь зарубежные интернет-компании, чьи показатели суточной аудитории превышают 500 тысяч пользователей, должны открыть свои уполномоченные представительства в России.

Также в новом году россияне смогут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Он будет представлен для пользования в виде штрих-кода, соответствующие поправки в закон об ОМС вступили в силу.

К Земле приближаются сразу два потенциально опасных астероида. Размер одного из небесных тел – астероида 2013 YD48 – сравним с Биг-Бен, а второй астероид под названием 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг (102-этажный небоскреб в Нью-Йорке).

В России с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9%. Теперь в среднем они вырастут до 18 521 рубля. Эта мера затронет 30,78 миллиона граждан страны.

В 2022 году в России вступят в силу изменения в законе № 150-ФЗ "Об оружии". Поправки, регулирующие ряд правовых аспектов, должны вступить в силу 29 июня. В документе говорится, что минимальный возраст, при котором россиянам позволяется владеть рядом видов оружия, повысят с 18 лет до 21 года.

В ВОЗ официально признали компьютерную игроманию болезнью. Ее отнесли к психическому расстройству. Теперь она внесена в 11-е обновление Международной статистической классификации болезней (МКБ-11) и проблем, связанных со здоровьем. При этом в организации отмечают, что поставить новый диагноз может только опытный врач.