Овечкин вошел в тройку лучших игроков в истории НХЛ по числу победных голов

Александр Овечкин / Фото: Инстаграм Александра Овечкина

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин забросил свою 119 победную шайбу в регулярном чемпионате НХЛ в победном матче против "Дейтройта". Результативное действие россиянина оказалось победным, а его команда выиграла со счетом 3:1.

Благодаря этой шайбе Овечкин вышел на чистое третье место по результативности в истории турнира, обойдя Фила Эспозито, на счету которого 118 шайб. Больше забили только Яромир Ягр (135) и Горди Хоу (121).

Как ранее писал сайт "КП-Спорт", в декабре 2021 года Александр Овечкин вышел на первое место по количеству голов в первых 30 матчах сезона для игроков, которым 36 и более лет. По этому показателю он сравнялся с экс-форвардом "Нью-Йорк Рейнджерс" Бренданом Шенаханом, который в сезоне-2006/2007 забросил столько же шайб.