Юрист Мырсина рассказала о праве россиян лечиться по полису ОМС в частных клиниках

Частные клиники могут оказывать помощь по полисам ОМС Фото: Александр ГЛУЗ

Россияне могут получать медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в частных клиниках, которые участвуют в программе госгарантий. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.

По ее словам, любая частная клиника может быть включена в реестр медицинских организаций, оказывающих помощь в рамках ОМС. Для этого нужно подать соответствующее уведомление в территориальный фонд ОМС.

Со списком клиник, включенных в реестр, можно ознакомиться в Территориальных программах госгарантий оказания помощи. При этом такие организации обязаны информировать клиентов о возможности получения медпомощи по полису ОМС.

Мырсина также уточнила, что в некоторых случаях оказание бесплатной помощи невозможно. Например, для людей без российского гражданства и на анонимных условиях.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 января 2022 года граждане России смогут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Он будет представлен для пользования в виде штрих-кода, соответствующие поправки в российском законодательстве вступили в силу.