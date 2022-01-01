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В мире1 января 2022 6:31

Канцлер Германии Шольц в новогоднем поздравлении затронул тему Украины

Немецкий политик подчеркнул, что нерушимость границ не должна быть предметом переговоров
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в первом новогоднем обращении к жителям Германии упомянул ситуации на Украине.

По его словам, Германия с 1 января будет председателем Большой семерки, что накладывает дополнительную ответственность за все происходящее в мире. Особую озабоченность канцлера вызывает тема Украины.

"В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом, - подчеркнул Шольц. - Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров".

Остальная часть поздравления касалась внутригерманской повестки. В частности, он отметил, что 2021 год стал вызовом для страны, в том числе из-за пандемии коронавируса. Однако общая проблема сплотила общество, уверен Шольц.

Он призвал население соблюдать антиковидные ограничения и пройти вакцинацию, а также предупредил о повышенном риске заражения из-за распространения штамма "омикрон".

Еще одной темой обращения стало достижение климатической нейтральности. По словам Шольца, это планируется сделать к 2045 году. Тогда Германия перестанет зависеть от поставок газа, нефти и угля, подчеркнул канцлер.