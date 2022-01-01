Канцлер Германии Шольц в новогоднем поздравлении затронул тему Украины

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в первом новогоднем обращении к жителям Германии упомянул ситуации на Украине.

По его словам, Германия с 1 января будет председателем Большой семерки, что накладывает дополнительную ответственность за все происходящее в мире. Особую озабоченность канцлера вызывает тема Украины.

"В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом, - подчеркнул Шольц. - Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров".

Остальная часть поздравления касалась внутригерманской повестки. В частности, он отметил, что 2021 год стал вызовом для страны, в том числе из-за пандемии коронавируса. Однако общая проблема сплотила общество, уверен Шольц.

Он призвал население соблюдать антиковидные ограничения и пройти вакцинацию, а также предупредил о повышенном риске заражения из-за распространения штамма "омикрон".

Еще одной темой обращения стало достижение климатической нейтральности. По словам Шольца, это планируется сделать к 2045 году. Тогда Германия перестанет зависеть от поставок газа, нефти и угля, подчеркнул канцлер.