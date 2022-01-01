Франция стала председателем Совета Евросоюза с 1 января 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

С 1 января 2022 года Франция приступает к исполнению обязанностей председателя Совета Европейского союза. Полномочия будут действовать полгода, после чего они перейдут к Чехии. Предшественниками французов были словенцы.

В частности, в обязанности Франции теперь входит организация работы Совета, формирование графика работы и повестки. Кроме того, французские министры будут председательствовать на заседаниях профильных комитетов Совета.

Также Франции нужно будет содействовать принятию решений и взаимодействовать по многим вопросам с Европарламентом и Еврокомиссией.

В общей сложности запланированы порядка двух тысяч встреч, причем примерно пятая часть из них состоится на территории Франции. Одним из крупнейших событий в следующие полгода станет саммит ЕС – Африка, на котором планируется объявить о масштабных инвестициях в африканскую экономику.