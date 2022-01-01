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Общество1 января 2022 7:36

Пушков рассказал о мерах против иностранных IT-компаний без филиалов в России

Пушков: иностранным IT-компаниям грозит запрет на рекламу за затягивание открытия филиалов в РФ
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Алексей Пушков

Алексей Пушков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зарубежным IT-компаниям придется соблюдать вступивший в силу российский закон о "приземлении" цифровых гигантов, иначе их ожидают штрафные санкции, заявил ТАСС председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

"Мы готовы дать этим компаниям определенный срок, например, два-три месяца, на выполнение требований закона, но они должны понимать, что длительное затягивание процесса регистрации повлечет за собой неизбежные меры воздействия, в том числе запрет на размещение рекламы на IT-платформах и блокировку денежных переводов в их пользу", - подчеркнул Пушков.

По его словам, к настоящему моменту ни одна компания на вступление в силу закона не отреагировала, однако примеры крупных штрафов, наложенных на таких гигантов как Google Facebook, показывают, что исполнять требования законодательства России все равно придется. И с этим лучше не затягивать, предостерег сенатор.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 января 2022 года иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей обязаны открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо. Это последствие закона о "приземлении" цифровых гигантов, принятого в июне 2021 года.