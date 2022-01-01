Помощь бизнесу при сертификации продукции и поддержка экспортеров – самые узнаваемые меры национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по итогам 2021 года

19 % считают, что государство стало больше поддерживать экспорт российских предприятий Фото: REUTERS

«Большинство респондентов информировано о таких проектах, как помощь бизнесу при сертификации продукции (11%) и поддержка экспортеров (10%). Также россияне стали чаще слышать о достижениях российских экспортеров», – рассказала руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Ирина Топоркова.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет.

19 % считают, что государство стало больше поддерживать экспорт российских предприятий. Эта доля увеличилась на 6 п.п. за последние полгода. 27% считают, что государство поддерживает экспорт российских предприятий также как и раньше (на 3 п.п. больше, чем полгода назад). 42% респондентов затруднились ответить.

18% опрошенных отметили, что отечественные товары стали более конкурентоспособными. За последние полгода эта доля увеличилась на 2 п.п. Также с 11% до 13 % возросла доля тех, кто считает, что отечественная продукция стала более известной за рубежом. Еще 13% подчеркнули, что стало больше предприятий, экспортирующих свою продукцию в другие страны. Предприниматели, чья продукция уже поставляется за рубеж, могут получить поддержку в поиске новых направлений экспорта.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт» является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.