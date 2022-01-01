В России 1 января 2022 года выявлен 19 751 новый случай COVID-19

За сутки в России выявили еще 19 751 новый случай коронавируса Фото: REUTERS

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции опубликовал свежую статистику по заболеваемости на 1 января 2022 года. Эксперты отмечают, что за сутки в России было выявлено 19 751 случай подтвержденного COVID-19.

По данным Оперштаба, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Среди них 1843 случая не имеют клинических проявлений.

Регионами с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки стали Калмыкия, Костромская область и Чукотский автономный округ.

Отмечается, что за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 144 человека. Умерло от коронавируса за весь период пандемии 309 707 человек, из них 847 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 233 тысячи 060 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор медицинской страховой компании Discovery Health Райан Роуч заявил, что беспричинная хрипота может говорить о развитии омикро-штамма коронавируса. По его словам, этот признак может появиться еще до того, как человек почувствует первые симптомы коронавирусной инфекции.