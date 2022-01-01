Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 января 2022 9:38

Украинский журналист заявил, что настоящим президентом страны является Путин

Виталий Портников объясняет это тем, что россияне и украинцы так и не стали разными народами
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (32)Комментарии (32)(32)
Украинский журналист считает, что для многих украинцев президент Владимир Путин, а не Владимир Зеленский

Украинский журналист считает, что для многих украинцев президент Владимир Путин, а не Владимир Зеленский

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Настоящий президент Украины – это Владимир Путин, а не Владимир Зеленский, заявил в эфире украинского телеканала NTA журналист Виталий Портников.

По его словам, украинцы и россияне так и не стали разными народами, что подтверждается их любовью к одним и тем же фильмам и сериалам, которые они смотрят "в единой гармонии".

"Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский, - подчеркнул Портников. - По крайней мере, для огромного количества украинцев".

Как ранее писал сайт kp.ru, в середине 2021 года один из крупнейших украинских телеканалов "1 + 1", транслирующий популярный сериал "Сваты" студии "95 квартал", попытался переложить его с оригинального русского языка на мову. Дело ограничилось всего лишь одной серией, поскольку итог оказался очень печальным для украинизаторов. Возмущенные телезрители забросали канал письмами с жалобами, что перевод на украинский язык портит сериал.