Курортный сбор в Сочи увеличился в пять раз

Ранее курортный сбор в Краснодарском крае составлял 10 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 января 2022 года вступили в силу поправки в краевой закон о курортном сборе, предусматривающие его увеличение на территории Красноярского края.

Как сообщает "КП-Краснодар", сильнее всего плата выросла в Сочи – до 50 рублей. Это пятикратное увеличение. На остальных курортных территориях с отдыхающих будут взимать по 30 рублей, что в три раза больше ранее установленных тарифов. Напомним, до этого курортный сбор в Краснодарском крае составлял 10 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, готовящееся увеличение курортного сбора прокомментировал председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.

"Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы, - отметил Бурлачко. - Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому".

По его словам, с учетом ежегодно растущего турпотока, сбор с отдыхающих выльется в суммы, вполне достаточные для преображения курортов.