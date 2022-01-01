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Экономика1 января 2022 9:51

Курортный сбор в Сочи увеличился в пять раз

Соответствующие поправки в краевой закон вступили в силу
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Ранее курортный сбор в Краснодарском крае составлял 10 рублей

Ранее курортный сбор в Краснодарском крае составлял 10 рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 января 2022 года вступили в силу поправки в краевой закон о курортном сборе, предусматривающие его увеличение на территории Красноярского края.

Как сообщает "КП-Краснодар", сильнее всего плата выросла в Сочи – до 50 рублей. Это пятикратное увеличение. На остальных курортных территориях с отдыхающих будут взимать по 30 рублей, что в три раза больше ранее установленных тарифов. Напомним, до этого курортный сбор в Краснодарском крае составлял 10 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, готовящееся увеличение курортного сбора прокомментировал председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.

"Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы, - отметил Бурлачко. - Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому".

По его словам, с учетом ежегодно растущего турпотока, сбор с отдыхающих выльется в суммы, вполне достаточные для преображения курортов.