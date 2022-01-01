Свыше 80 авиарейсов задержаны или отменены в Москве 1 января 2022 года

Часть рейсов не отправилась из Москвы из-за отмены Фото: Иван ВИСЛОВ

Более 80 авиарейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы: Шереметьево, Домодедово и Внуково в субботу, 1 января 2022 года. Об этом свидетельствуют данные электронного расписания сервиса "Яндекс. Табло".

Как следует из представленных данных, абсолютное большинство задержанных и отмененных рейсов должны были состояться в новогоднюю ночь либо ранним утром.

Наибольшее количество подобных изменений в расписании наблюдаются на табло вылетов из Шереметьево.

В частности, только с полуночи до 3:00 отменены ночные вылеты в Абакан, Шарм-эль-Шейх, Самару, Краснодар, Екатеринбург, Омск, Оренбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Новокузнецк, Красноярск, Нижневаторск, Сургут, Бишкек, Горно-Алтайск и Ростов-на-Дону.

С 5:00 до 8:00 из Шереметьево не полетели самолеты в Белград, Санкт-Петербург, Краснодар, Париж, Оренбург, Самару, Новосибирск, Челябинск, Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Однако некоторые другие рейсы в этот же временной промежуток состоялись по расписанию. Не исключено, что отмена связана с малым количеством желающих куда-либо лететь в первые часы после Нового года.