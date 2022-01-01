Владимир Путин поздравил народного артиста Сергея Шакурова с юбилеем

Сергей Шакуров Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Шакурова с 80-летним юбилеем. Глава государства отметил особый драматический талант актера театра и кино. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актёрской школы, - написал российский лидер. - Искренне, убедительно исполненные роли принесли Вам популярность и любовь зрителей разных поколений".

Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья, творческого долголетия и благополучия, а также дополнительно поздравил его с новогодними праздниками.

Направил поздравительную телеграмму в адрес Сергея Шакурова и премьер-министр Михаил Мишустин. С ее содержанием можно ознакомиться на сайте Кабмина.

В частности, председатель российского правительства отметил уникальный дар и неподдельную искренность народного артиста и пожелал ему новых творческих успехов, вдохновения, здоровья и благополучия.

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. Его отец - известный охотник - держал в центре столицы собственную псарню.

В 10 лет Сергей занялся акробатикой, а к 18 стал мастером спорта. В 7-м классе пошел в драмкружок, а после школы неожиданно для всех поступил в школу-студию при Центральном детском театре.

Снимался в фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сто дней после детства", "Сибириада", "Анна Павлова", "Визит к минотавру", "Тайны дворцовых переворотов", "Антикиллер".