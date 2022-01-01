Китай показал фото Марса с орбитального модуля "Тяньвэнь-1"

Фото: Государственное космическое управление Китая

В субботу, 1 января 2022 года, Государственное космическое управление Китая (CNSA) опубликовала фото Марса, выполненные китайским исследовательским зондом "Тяньвэнь-1, который находится на орбите Красной планеты. Передача снимка заняла почти 20 минут, уточнили в КНР.

Государственное космическое управление Китая

На данный момент аппарат находится на орбите 526 дней. "Тяньвэнь-1" удален от Земли примерно на 3,5 млн км. В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день его системы работают нормально.

Напомним, "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. Зонд продолжает работать на орбите Марса.

Государственное космическое управление Китая

Ранее от аппарата отделится модуль, который совершил посадку на территории низменности Утопия. После проверки всех систем марсоход "Чжужун" покинул платформу и начал изучение Красной планеты. По данным на 31 декабря 2021 года он прошел по поверхности Марса 1,4 тысячи километров.