Президент Финляндии считает, что требования России к НАТО противоречат европейскому порядку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложенные Москвы по гарантиям безопасности в Европе противоречат сложившемуся европейскому порядку безопасности. Такое заявление президент Финляндии Саули Ниинистё сделал в новогоднем обращении к нации, отметив, что существующие противоречия можно решать только через мирный диалог.

«Требования, которые Россия в декабре выдвинула в адрес США и НАТО, касаются Европы. Они противоречат европейскому порядку безопасности. Сферам интересов нет места в 2020-х годах…Невозможно построить устойчивое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия», - заявил финский лидер.

По его словам, базовым принципом, который должен уважать каждый, является суверенное равенство всех государств, а «единственным путём продвижения вперёд» может стать ответственность, терпение и диалог.

Напомним, 17 декабря, МИД РФ, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было разработано два документа, переведенные на несколько языков. Основными положениями одного из них являются исключение продвижения Североатлантического альянса на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Москва просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран-участниц альянса.