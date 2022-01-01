Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде из-за нарушения правил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса из Канады при возвращении с чемпионата мира.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, причиной стало нарушение правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, при этом к самим игрокам претензий не было.

Ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн сообщила, что российская и чешская сборные по хоккею были сняты с рейса Калгари - Франкфурт из-за курения, пьянства, а также отсутствия масок.

«Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет», - приводит издание слова своего собеседника.

В связи со снятием с рейса российская сборная вернется домой из Торонто с пересадкой в Европе.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года отменили из-за участившихся случаев коронавируса в командах. Российская сборная успела провести два поединка, с одном из них она проиграла Швеции, но в другом выиграла у Швейцарии.