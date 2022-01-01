Тренер назвал причину скандала с хоккеистами российской молодежки в самолете

Тренер молодежной сборной России заявил, что хоккеистов сняли с рейса за нарушение масочного режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса из Канады при возвращении с чемпионата мира из-за нарушения хоккеистами масочного режима. Такое заявление сделал главный тренер команды Сергей Зубов.

«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», - приводит «Известия» слова главного тренера.

Как писал сайт kp.ru, ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн заявила, что российских и чешских хоккеистов сняли с рейса Калгари - Франкфурт из-за курения, пьянства, а также отсутствия масок. Позже появилось сообщения, что причиной стало нарушение правил главным тренером команды.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею был отменен из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в командах. Российская сборная успела провести две игры, с одной из них она проиграла Швеции, но в другой выиграла у Швейцарии.