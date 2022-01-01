Запасов природного газа на Украине в 2022 году почти на 43% меньше, чем годом ранее

Запасы природного газа на Украине в 2022 году почти на 43% меньше, чем годом ранее Фото: REUTERS

По состоянию на 1 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляют 13,517 млрд кубометром, что почти на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее. Соответствующие данные представлены на сайте компании - оператора ПХГ «Укртрансгаз».

Уточняется, что на сегодняшний день подземные хранилища Украины заполнены на 43,7%, а свободные мощности составляют 16,452 млрд кубометров.

Напомним, стоимость импортного газа на Украине за прошедший год поднялась в четыре раза и выросла до 730 тысяч долларов за тысячу кубометров. В ноябре 2020 года средняя цена природного газа из-за рубежа составляла 182,5 доллара за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, накануне министр внутренних дел страны Украины Анатолий Могилев заявил, что стране грозит экономический коллапс из-за высоких цен на газ. По его мнению, рост стоимости голубого топлива может привести к подрыву жизнедеятельности многих предприятий и безработице.