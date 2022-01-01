Первую коррекцию орбиты МКС в 2022 году планируют провести 12 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первую в 2022 году плановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) планируют провести 12 января. Об этом говорится на сайте Роскосмоса, где сообщают, что станция поднимется на 850 метров, а средняя высота орбиты увеличится до 417,73 километра.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, манёвр должен быть осуществлён в 21:09 по московскому времени, когда будут запущены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», работа которых продлится около пяти минут.

Как уточнили в Роскосмосе, это необходимо для создания баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21», а также перед посадкой «Союза МС-19».

Напомним, на сегодняшний день на борту Международной космической станции находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Раджа Чари, Кайла Бэррон, Ванде Хай, Том Маршберн и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.