В новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли свыше 870 машин Фото: REUTERS

В новогоднюю ночь во Франции Хулиганы сожгли свыше 870 машин. Об этом в субботу, 1 января, сообщил глава Министерства внутренних дел республики Жеральд Дарманен, отметив, что число сожженных автомобилей уменьшается.

«Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Также снижается число случаев нападения на сотрудников полиции», - заявил глава ведомства, напомнив, что в 2019 году в новогоднюю ночь хулиганы сожгли свыше 1,3 тысячи автомобилей.

Кроме того, министр заявил, что за ночь во Франции задержали более 440 человек, из которых под стражу взяли около 380. Дарманен также выразил благодарность сотрудникам полиции и жандармерии, которые патрулировали улицы французских городов в ночь на 1 января.

Напомним, ранее сайт kp.ru, сообщал, что более десяти человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Москве. Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация.