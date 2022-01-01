Во Франции вводят обязательное ношение масок для детей от шести лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французские власти вводят обязательное ношение медицинских масок в общественных местах для детей в возрасте от шести лет с понедельника, 3 января. Новое постановление было опубликовано на официальном сайте правительства Франции. Накануне обязательное ношение масок было объявлено в Париже и окрестностях.

«По всей территории Франции дети в возрасте шести лет должны будут носить маски на открытом воздухе и в большинстве общественных мест с понедельника, 3 января 2022 года», - говорится в постановлении.

На прошлой неделе премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил о введении ряда других ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. Так, говорилось о требовании работать из дома не менее трех дней в неделю начиная с января. За нарушение данных правил компаниям грозит штраф до 50 тысяч евро.

Как писал сайт kp.ru, 25 декабря во Франции впервые за все время пандемии коронавирусной инфекции за сутки врачи выявили более 100 тысяч заболевших COVID-19.