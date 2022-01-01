Украинский посол заявил, что Киев обсуждает с США получение военной помощи, предназначавшейся Афганистану Фото: REUTERS

Киев и Вашингтон ведут переговоры о возможной передаче Украине военной помощи, которая изначально предназначалась Афганистану. Такое заявление сделала украинский посол в США Оксана Маркарова

Как рассказала дипломат украинской службе «Радио Свобода»*, на данный момент Киев активно работает над этим вопросом, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разговаривал об этом в ходе своего визита, «и этот вопрос тоже в активном обсуждении».

По словам Маркаровой, вопрос состоит не в том, что Киев может получить в таком случае, а в том, что необходимо в данной ситуации. Дипломат заявила, что ранее Украина и США подписали пятилетнее соглашение, которое представляет сторонам возможность взаимодействовать «на более высоком стратегическом уровне».

Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год, который предусматривает выделение Украине 300 млн долларов, а также еще 150 млн долларов на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».

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