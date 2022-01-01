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Спорт1 января 2022 15:13

Федерации хоккея России прокомментировала ситуацию со снятием с рейса молодежной сборной

Хоккеисты вылетели в Москву из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Федерации хоккея России прокомментировала ситуации со снятием с рейса молодежной сборной

Федерации хоккея России прокомментировала ситуации со снятием с рейса молодежной сборной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федерации хоккея России прокомментировала ситуацию со снятием с рейса из Канады Молодежную сборную России по хоккею, которая возвращалась с чемпионата мира, отметив, что основные претензии авиакомпании к хоккеистам были связаны с медицинскими масками, которые были надеты, однако, по мнению перевозчика, неправильно.

«Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса - медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно», - говорится в заявление.

Отмечается, что ФХР выяснит информацию о произошедшим у канадского авиаперевозчика, а также Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская сборная должна была вылететь в Европу.

В Федерации хоккея России также уточнили, что сборная уже вылетела домой из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте. Согласно представленным данным, российские хоккеисты прибудут в Москву вечером в воскресенье, 2 января.

Напомним, ранее главный тренер команды Сергей Зубов сообщил, что молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса из Канады из-за нарушения хоккеистами масочного режима.