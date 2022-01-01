Физический поток газа по "Ямалу - Европе" в Германии с 1 января 2022 не возобновился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 января 2022 года физический поток газа по трубопроводу «Ямал - Европа» в Германию так и не возобновился, несмотря на заявленные к прокачке мощности со стороны «Газпрома». Это следует данных газотранспортного оператора Gascade, где также отмечается, что реверс в Польшу вырос в четыре раза.

Транзит голубого топлива по этой ветке идет через Россию, Белоруссию и Германию и Польшу. Пропускная способность газопровода составляет 33 миллиарда кубометров газа в год, а физический поток в ФРГ формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).

Реноминации на прокачку газа в Германию в утренние часы 1 января 2022 года поставлены на уровне 584 тысяч кубометров в час, но физический поток в прямом направлении так и не возобновился. На январь текущего года у «Газпрома» было забронировано 21,6% предложенных мощностей или 19,28 млн кубометров газа в сутки.

При этом реверсные поставки газа по трубопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза - с около 121,5 тысяч кубометров накануне до 507 тысяч кубометров в час.

Напомним, ранее «Газпром» несколько дней подряд не бронирует мощности газопровода «Ямал - Европа».