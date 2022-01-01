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Политика1 января 2022 15:31

Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Александра Абелина

Пока не сообщается, кто займет данный пост
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Александра Абелина. Данный указ российского лидера был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 1 января.

«Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», - говорится в документе.

Кто займет освободившийся пост, на данный момент не сообщается.

Александр Абелин был назначен на должность помощника секретаря Совета безопасности РФ в декабре 2016 года. Ранее, в период с 2004 по 2016, он работал заместителем начальника управления в Экспертном управлении президента России. Кроме того, он занимал должности замначальника департамента в аппарате правительства (1998-2000 годы) и замначальника управления в Экономическом управлении президента (1997-1998 годы и 2000-2004 годы).