Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Александра Абелина. Данный указ российского лидера был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 1 января.

«Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», - говорится в документе.

Кто займет освободившийся пост, на данный момент не сообщается.

Александр Абелин был назначен на должность помощника секретаря Совета безопасности РФ в декабре 2016 года. Ранее, в период с 2004 по 2016, он работал заместителем начальника управления в Экспертном управлении президента России. Кроме того, он занимал должности замначальника департамента в аппарате правительства (1998-2000 годы) и замначальника управления в Экономическом управлении президента (1997-1998 годы и 2000-2004 годы).