Путин наградил более 60 медработников за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 1 января.

В документе говорится, что медработников награждают, в том числе, за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Как уточняется, Орденом Пирогова награждены 18 врачей и медицинских работников. Девять специалистов получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 36 человек отмечены медалью Луки Крымского.

Напомним, в новогоднем обращении глава государства поддержал россиян, потерявших близких в пандемию коронавируса. Отдельно президент поздравил тех, кто встречал Новый год на посту – медицинских работников, правоохранителей и военнослужащих, отметив, что повышение благосостояния людей является основной целью российских властей.