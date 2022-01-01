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Происшествия1 января 2022 16:32

Два человека пострадали при взрыве в центре Кабула

Мина была спрятана в вазе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Два человека пострадали при взрыве в центре Кабула

Два человека пострадали при взрыве в центре Кабула

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 1 января, в центральной части Кабула прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Афганистана в сформированном радикальным движением «Талибан»* временном правительстве страны.

«Два человека получили ранения при взрыве, который прогремел неподалеку от Педагогического университета в Кабуле» - приводит заявление подконтрольное талибам* местное агентство Bakhtar, где отмечают, что инцидент произошел из-за разрыва мины, которая была спрятана в вазе, оставленной на обочине дороги.

В конце 2021 года в афганской столице участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство».

*Запрещенные в России террористические организации