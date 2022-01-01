Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) за «большой вклад в строительство социально значимых объектов Российской Федерации». Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 1 января.

Отмечается, что работники строительной отрасли получили разные награды в зависимости от заслуг. Так, советник председателя совета директоров по тоннельным проектам акционерного общества «Бамтоннельстрой-Мост» Василий Фомин был отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а советник гендиректора Владимир Лобанов наградили орденом Александра Невского.

Орденом Дружбы получил заместитель гендиректора АО «Бамтоннельстрой-Мост» по развитию и сопровождению проектов Андрей Аникин, а заместитель гендиректора по корпоративному управлению Мария Аничкиной получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Как писал сайт kp.ru, Путин также наградил врачей и медработников за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекцией. Российский лидер отметил самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.