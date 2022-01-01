Украинский публицист заявил о правах Киева на четыре российских региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публицист Сергей Грабовский, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, заявил, что Кубань, а также части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются украинскими территориями.

«В состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар (Белгородская и Воронежская области) - то есть она уходит за Дон. Часть же нынешнего Донбасса действительно находилась за пределами Украины», - написал украинский публицист в статье, опубликованной для киевского журнала «День».

Грабовский считает, что в XVIII веке Украина существовала, а Россия - нет. По его словам, в то время Московия - название употреблялось на Западе вплоть до периода правления Петра I, однако позднее от него отказались.

Кроме того, украинский публицист написал, что Кубань хотела войти в состав Украины в 1918-1919 годах, но этого не позволили представители «белого движения».

Напомним, российский лидер в ходе своей большой пресс-конференции заявил, что при формировании нынешних украинских границ после 1917 года незалежной была передана немалая часть исторических территорий России.