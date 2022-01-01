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В мире1 января 2022 18:03

Сильнейший град выпал в Хургаде

Ледяные горошины покрыли пляжи курортного города
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сильнейший град выпал в Хургаде

Сильнейший град выпал в Хургаде

Фото: скриншот

В Хургаде, расположенной на востоке Египта в субботу, 1 января, выпал град, который стал в этом регионе первым не только за эту зиму, но и за многие годы мощного града.

Ледяные горошины размером в пару сантиметров покрыли пляжи курортного города, а ливни также обрушились и на курортный город Сафага. Как сообщается, пелена града толщиной в несколько сантиметров покрыла балконы и террасы домов и отелей, а также запорошила улицы курорта и пальмы.

Напомним, 19 декабря, на Египет обрушился циклон, который принес на север страны ливни, а в центральную часть песчаные бури. В районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова ночью температура опустилась до отметки -2, а в Каире и городах на побережье Средиземного моря не поднималась выше +7.

Как писал сайт kp.ru, в эти дни был отмечен ураганный ветер, а снег, выпавший в египетской Александрии, поразил местных жителей.