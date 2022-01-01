Сильнейший град выпал в Хургаде Фото: скриншот

В Хургаде, расположенной на востоке Египта в субботу, 1 января, выпал град, который стал в этом регионе первым не только за эту зиму, но и за многие годы мощного града.

Ледяные горошины размером в пару сантиметров покрыли пляжи курортного города, а ливни также обрушились и на курортный город Сафага. Как сообщается, пелена града толщиной в несколько сантиметров покрыла балконы и террасы домов и отелей, а также запорошила улицы курорта и пальмы.

Напомним, 19 декабря, на Египет обрушился циклон, который принес на север страны ливни, а в центральную часть песчаные бури. В районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова ночью температура опустилась до отметки -2, а в Каире и городах на побережье Средиземного моря не поднималась выше +7.

Как писал сайт kp.ru, в эти дни был отмечен ураганный ветер, а снег, выпавший в египетской Александрии, поразил местных жителей.