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В мире1 января 2022 18:18

Немецкий обозреватель посоветовал Европе перестать рассчитывать на США

Обозреватель FAZотмечает события, которые подорвали авторитет Вашингтона на внешнеполитической арене
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Немецкий обозреватель посоветовал Европе перестать рассчитывать на США

Немецкий обозреватель посоветовал Европе перестать рассчитывать на США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доверие к Вашингтону за прошедший год было подорвано, и на сегодняшний день Европе должна проявлять себя лучше в кризисных ситуациях. Так считает обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.

В своей статье немецкий обозреватель отметил, что в прошлом году произошел штурм Капитолия сторонниками проигравшего на президентских выборах Дональда Трампа, а также состоялся вывод войск стран НАТО из Афганистана, что, по словам специалиста, подорвало авторитет Вашингтона на внешнеполитической арене.

Франкенберг также обратил внимание на то, что население США в большинстве хочет, чтобы американское правительство занималось решением внутренних, а не внешних проблем.

«Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает … этот сигнал («Америка превыше всего»), - последнее, что нужно Западу», - пишет немецкий обозреватель.

Кроме того, Франкенберг призывает Европу объединиться вокруг Германии, не обращаясь за помощью к Вашингтону при первой угрозе.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны по итогам года заявил, что нынешняя напряженность в Европе является виной Соединенных Штатов.