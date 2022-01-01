Природный газ в Болгарии с начала года подорожал на 30%

Природный газ в Болгарии с 1 января 2022 подорожал на 30% Фото: REUTERS

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии в субботу, 1 января, приняла решение об увеличении стоимости природного газа на 30%. Таким образом, голубое топливо подорожало со 102,33 левов (около 51,16 евро) в декабре 2021 года до 133,41 лева (около 66,7 евро) за МВт ч с 1 января 2022 года.

Первоначальные расчеты компании «Булгаргаз», которая говорила о необходимости повышения цены на газ, показывали, что надо увеличить стоимость на 14%, однако во время обсуждения предложения отметили, что цены на голубое топливо на рынках Европы продолжает расти, что требует большего повышения стоимости в Болгарии.

«После анализа представленных актуальных данных и документов, комиссия утвердила цену на природный газ с 1 января 2022 года в размере 133,41 лева за МВт ч», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

Во время обсуждения глава комиссии Иван Иванов выразил сожаление, что регулятор не имеет рычагов для ограничения стоимости природного газа, предположив, что ситуация на рынке страны может ухудшиться.

Напомним, цены на газ в Европе начали расти в апреле 2021 года, а в декабре превысила 2,3 тысячи доллара за тысячу кубов, однако позже стоимость голубого топлива стала опускаться.