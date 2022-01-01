Днепровский металлургический завод частично остановил работу из-за энергокризиса на Украине

Днепровский металлургический завод частично остановил работу из-за энергокризиса Фото: REUTERS

Днепровский металлургический завод (ДМЗ), который является одним из крупнейших промышленных предприятий Украины, частично приостановил свою работу с субботы, 1 января из-за нерентабельности производства на фоне энергокризиса.

Как передает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник, временно приостановлена работа металлургической площадки компании. Среди причин отмечена «неопределенность поставки угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена на энергоносители». Указано, что данные факторы влияют на себестоимость продукции, делая предприятие нерентабельным.

Согласно предварительным данным, работы приостановлены не менее чем на месяц.

Днепровский металлургический завод, который входит в перечень организаций, имеющих стратегическое значение для экономики Украины, производит чугун и сталь. В 2020 году завод сократил выпуск стали на 66% по сравнению с 2019 годом (до 175 тысяч тонн), а чугуна на 67,3% (до 160 тысяч тонн).

Напомним, как писал сайт kp.ru, запасов природного газа на Украине в 2022 году почти на 43% меньше, чем годом ранее, и составляют 13,517 млрд кубометром.