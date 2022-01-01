Универсальный атомный ледокол "Арктика" завершил первую проводку судов в порт Певек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» прибыл в порт Певек в Чукотском автономном округе, закончив свой самый дальний восточный переход. Об этом в субботу, 1 января, заявили в отделе коммуникаций «Атомфлота».

Отмечается, что атомный ледокол при помощи дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын» завершил проводку на Чукотку теплоходов «Инженер Трубин» и «Юрий Аршеневский». Как уточняется, суда доставили на полуостров груз для работающих в данном регионе компаний.

В отделе коммуникаций «Атомфлота» сообщили, что путь до порта Певек стал первым в истории эксплуатации ледокола, а экипаж получил возможность на практике узнать все особенности эксплуатации.

Гендиректор «Атомфлота» заявил, что удовлетворен результатами перехода. «Судно подтвердило соответствие проектным характеристикам ледопроходимости. Данная проводка каравана – это хороший опыт эксплуатации универсального атомного ледокола», - заявил гендиректор компании.

Напомним, что 18 декабря 2021 года в Карском море атомный ледокол «Арктика» возглавил караван, который состоит из трех судов «Юрий Аршеневский», «Полар Кинг», «Инженер Трубин». Позже к каравану присоединился ледокол «Капитан Драницын».