Сирийский военнослужащий погиб при обстреле боевиков Фото: REUTERS

Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрел в зоне деэскалации в Идлибе, в результате чего погиб один сирийский военнослужащий. Об этом в субботу, 1 января, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций незаконных вооруженных формирований», - сказал замруководителя, отметив, что в результате минометного обстрела боевиками из района Бнин по населенному пункту Хантутин, погиб один сирийский военный.

Напомним, сирийские военнослужащие при поддержке ВСК России весной прошлого года ликвидировали 338 террористов. Как писал сайт kp.ru, в конце декабря экипажи российских военных самолетов уничтожили в Сирии одного из лидеров террористической группировки «Джунуд аш-Шам»* – боевика аш-Шишани Маргошвили.

*Запрещенные в России террористические организации