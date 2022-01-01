Израиль осудил марш украинских националистов в честь Бандеры

Украинские националисты устраивают шествия в центре Киева с факелами и портретами Степана Бандеры каждый год 1 января Фото: REUTERS

Израиль осуждает марш украинских националистов в честь очередной годовщины со дня рождения «национального героя» Незалежной – лидера запрещенной в России «Организации украинских националистов» (ОУН) Степана Бандеры. Об этом говорится в заявлении израильского посольства на Украине.

«Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине», - отмечается в сообщении дипмиссии.

Посольство еврейского государства в Киеве потребовало «тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, по закону, принятому на Украине в 2021 году».

Как писал сайт kp.ru, в первый день нового года в украинской столице прошло традиционное факельное шествие, приуроченное к 113-й годовщине Степана Бандеры.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первый день нового года в украинской столице прошло традиционное факельное шествие, приуроченное к 113-й годовщине Степана Бандеры. Подобные марши в честь военного преступника и приспешника фашистов 1 января проходят в Киеве каждый год. В этом году к плакатам с привычными надписями «Бандера придет, порядок наведет» и портретами «героя» добавился баннер с пылающим Кремлем.

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