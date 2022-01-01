Премьер Греции надеется, что «омикрон» станет «последней главой» в истории с пандемией коронавируса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с медперсоналом в больнице Сотирия выразил надежду на то, что штамм «омикрон» станет «последней главой» в истории с пандемией коронавируса. Глава греческого правительства поблагодарил медиков за борьбу с COVID-19 в «эти чрезвычайно трудные 22 месяца».

«Я знаю, что иногда мы чувствуем себя заключенными в миф о Сизифе, мы толкаем камень на вершину горы, чтобы он скатился, и нам снова начинать все сначала. Но я считаю, что сегодня, по сравнению с прошлым годом, несмотря на трудности с «омикроном», мы находимся в гораздо лучшем положении», - сказал премьер.

Мицотакис отметил, что на сегодняшний день в стране вакцинированы восемь из десяти взрослых, а вскоре в Грецию поступят новые лекарства от «ковида», которые эффективны и от его нового варианта «омикрон», назвав это «лучом оптимизма», который позволяет надеяться на то, что пандемия через некоторое время закончится, а коронавирус станет обычным сезонным заболеванием, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис рассчитал, когда число заражений «омикроном» пойдет на спад.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн еще в ноябре говорил, что «омикрон» поможет покончить с пандемией.