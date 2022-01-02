Врачи дали советы, как прийти в норму после новогодних излишеств в еде и алкоголе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После встречи Нового года для многих наступает непростой период, организму непросто прийти в норму после гастрономических излишеств и алкоголя.

Врач-физиотерапевт Семен Гальперин советует соблюдать во всем умеренность в последующие за праздником дни. Тогда никакие искусственные меры организму не понадобятся, он сам придет в норму.

- Нужно просто дать организму отдохнуть и не перегружать его ничем. Тогда все безболезненно нормализуется, - советует врач.

Если же присутствует ощущение тяжести из-за пищевой нагрузки, то можно помочь укорить метаболизм. Для этого можно принимать специальные пищевые ферменты или пить травяные настои со слабительным эффектом.

Быстрому сжиганию калорий помогут физические упражнения и прогулки на свежем воздухе.

Диетолог Марият Мухина советует включить в обязательную программу новогодних каникул ходьбу, не менее 10000 шагов; различные зимние активности, а вот время за столом ограничить до минимума.

Нужно выбирать легкую пищу и тщательно следит за потребляемым спиртным.

- На каждый глоток спиртного необходимо выпивать воду, для достижения моментального детокс-эффекта», — поделилась лайфхаком с Пятым каналом.

Врач-диетолог также порекомендовала тщательно следить за качеством употребляемого алкоголя, чтобы избежать отравлений.