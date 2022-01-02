Финансовый аналитик спрогнозировал падение доллара в 2022 году до 67 рублей. ФОТО: Тимур Ханов

Финансовый аналитик Андрей Плотников спрогнозировал, как поведет себя рубль в 2022 году. По мнению эксперта, у российской валюты неплохие шансы. Резких взлетов и падений ждать не придется, в целом пока год представляется достаточно стабильным.

К апрелю доллар начнет терять свои позиции и опустится до отметки в 67-68 рублей. Но долго удерживать такие позиции рублю будет непосильно.

-Это кратковременный курс, а дальше перспективы развития нашей национальной валюты неутешительные, потому что доллар все-таки укрепляется по отношению ко всей корзине мировых валют, в том числе к рублю, — говорит эксперт в беседе с Пятым каналом.

Чтобы российская валюта была стабильна, а американец опустился до 55-56 рублей, баррель нефти должен торговаться на отметке в 100 долларов.

- В долгосрочной перспективе я бы рекомендовал хранить деньги в диверсифицированной корзине — рубли, доллары и евро. Потому что к концу следующего года мы с вами вполне можем увидеть доллар за 77-78 рублей, — заключил Плотников.