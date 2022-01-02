Жертвами непогоды в Египте стали три человека

В шести провинциях Египта из-за непогоды объявили режим ЧС Фото: Кадр видео

Непогода в Египте стала причиной гибели по крайней мере трех человек. Об этом рассказал официальный представитель египетского Минздрава Хусам Абдель Гаффар.

По его словам, один мужчина в провинции Кафр-эш-Шейх прикоснулся к мокрым электрическим проводам и скончался от удара током, второй стал жертвой аварии на скользкой из-за дождя и снега дороге. Кроме того, в Александрии из-за непогоды рухнул двухэтажный дом, спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первый день нового года пляжи египетской Хургады покрыл град. Некоторые градины были размером с перепелиное яйцо. Градом и снегом засыпало улицы, крыши балконы домов, террасы отелей, а в одной из гостиниц град выбил стекла и повредил крышу.

Из-за непогоды в шести провинциях Египта объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В воскресенье, 2 января, – первый рабочий день после новогоднего выходного, отменили занятия в школах, передает Al Youm As Sabi.