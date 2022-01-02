Гинцбург: Назальная вакцина против коронавируса будет доступна для россиян через 3-4 месяца

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Назальная вакцина против коронавируса поступит в гражданский оборот и будет доступна для россиян примерно через три или четыре месяца. Об этом сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через 3-4», - сказал ученый в беседе с ТАСС.

Директор Центра имени Гамалеи добавил, что новый препарат в виде спрея будет эффективен и против штамма «омикрон».

«Лабораторные опыты показывают, что «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от «омикрона», то естественно, и в назальной форме она будет эффективна», - уточнил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Александр Гинцбург говорил, что набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавируса в России начнется 15 января, а в гражданский оборот препарат поступит в первом квартале 2022 года. По его словам, назальная вакцина «ни в коем случае» не отменяет необходимость прививаться препаратом для инъекций, которые сейчас применяются в нашей стране.

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