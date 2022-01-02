ЗРК С-300 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если Соединенные Штаты вместе со своими партнерами по НАТО решатся на массированный авианалет новейших американских истребителей пятого поколения F-35 на Россию с Черного моря, западную коалицию ждет «большой сюрприз» – развернутые в Крыму зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом предупреждает обозреватель портала Sohu.

Автор статьи отмечает, что США и НАТО продолжают стягивать к южным границам России корабли и самолеты, однако средства противовоздушной обороны (ПВО) на полуострове оснащены модернизированными системами ПМ-2, а также многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) и системой обнаружения малозаметных целей в воздухе. Благодаря этому ЗРК смогут найти истребители-невидимки на расстоянии от 200 до 250 километров и запустить по ним ракеты.

«Как только американские F-35 нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», - пишет обозреватель Sohu.

По мнению автора, стратегическое положение Черного моря позволяет США и НАТО наносить удары по многим важным городам нашей страны, однако разветвленная российская сеть ПВО заставит западную коалицию одуматься и не совершать провокаций в отношении России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, журналист Дэниэл Дэвис считает, что если США и Североатлантический альянс будут следовать логике, они вряд ли вступят в войну с Россией из-за Украины.