В Москве подорожал проезд на общественном транспорте

Цена разового проезда в метро по карте «Тройка» выросла на четыре рубля Фото: Алиса ТИТКО

Со второго дня нового года, 2 января 2022, в Москве подорожал общественный транспорт. Так, цена одной поездки на автобусах, трамваях и электробусах, в том числе по «Единому билету», выросла на один рубль, а в метро по карте «Тройка» – на четыре рубля.

Прежними остались тарифы проезда по Face Pay, стоимость билета на 365 дней, а также не изменилась цена проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что пересмотреть тарифы пришлось из-за возросших затрат на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие.

К слову, «КП» подробно рассказала, что изменится для москвичей в 2022 году. В частности, в платежках за квартиру увеличится взнос за капитальный ремонт. Кроме того, выросли минимальная пенсия и некоторые пособия, а также расширился список льготников. Например, теперь обоим родителям многодетных семей полагается бесплатный проезд в общественном транспорте.