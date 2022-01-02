Миссия ООН в Косово не получала официального уведомления об объявлении своего сотрудника персоной нон грата

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миссия ООН в Косово не получала официального уведомления о том, что власти самопровозглашенной республики объявили российского сотрудника миссии персоной нон грата. Об этом сообщил журналистам представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик.

«Нам известно об объявлении властями Косова персоной нон грата сотрудника миссии ООН в Косово и Метохии (МООНК, UNMIK). Миссия не получала официальных уведомлений от властей Косова в связи с этими заявлениями», сказал он.

Стефан Дюжаррик пояснил, что «доктрина персоны грата не распространяется на персонал ООН», она не предусмотрена положением о МООНК, а любые вопросы по поводу сотрудников «необходимо направлять руководству миссии, чтобы миссия могла заняться ими в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетами МООНК и ее сотрудников».

Официальный представитель Антониу Гутерриша добавил, что «миссия ООН в Косово и Метохии и штаб-квартира ООН принимают соответствующие меры по обеспечению безопасности сотрудника, о котором идет речь, и поддерживают контакты с заинтересованными представителями властей по этому вопросу», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 декабря министр иностранных дел Косово Доника Гервала сообщила, что Приштина объявила персоной нон грата сотрудника миссии ООН из России. По ее словам, такое решение было принято по требованию косовского премьера Альбина Курти. Однако имени объявленного персоной нон грата россиянина Гервала называть не стала.