Более 90 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

Палестинцы протестовали против строительства домов для домов для израильских поселенцев Фото: REUTERS

При разгоне акций протеста 1 января в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военными пострадали более 90 палестинцев, передает агентство WAFA.

Протестующие выступали против строительства домов для еврейских поселенцев на горе Сабих – территории, которую арабы считают своей землей, конфискованной у них властями Израиля. Силы безопасности применили для разгона демонстрантов применили резиновые пули и слезоточивый газ. В результате, по данным агентства, ранения резиновыми пулями получили пять человек, еще у 92 палестинцев медики выявили признаки удушья из-за слезоточивого газа.

В субботу также произошли столкновения в Восточном Иерусалиме, Калькилии и Хевроне, где израильская полиция арестовала шестерых участников митингов протеста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 декабря президент России Владимир Путин пообщался с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Собеседники выступили за скорейшее возобновление палестино-израильских переговоров по урегулированию конфликта.