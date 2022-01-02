США отменили торговые льготы для Эфиопии, Гвинеи и Мали

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первый день нового года американские власти отменили торговые льготы для трех африканских стран – Эфиопии, Гвинеи и Мали. Об этом говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

По словам Тай, администрация президента Джо Байдена «глубоко обеспокоена неконституционными изменениями во власти в Гвинее и Мали, а также серьезными нарушениями международно признанных прав человека, которые совершают правительство Эфиопии и другие стороны в ходе усиливающегося конфликта на севере Эфиопии».

В заявлении американского торгпреда отмечается, что вышеуказанные страны исключены из списка африканских государств, товары которых могут поступать в Штаты без пошлин, поскольку больше не соответствуют необходимым критериям, но они могут восстановить свой статус, если их власти выполнят определенные условия, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 декабря Кэтрин Тай обвинила Россию в нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению торгпреда США, правила ВТО нарушает проводимое нашей страной импортозамещение. Тай заявила, что Россия дает слишком большие преференции собственной продукции и сохраняет излишние ограничения на импорт, в результате на российском рынке американские компании не могут на равных конкурировать с отечественными.